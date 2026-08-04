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04 августа, 18:15

Экономика

Россельхознадзор временно ограничит транзит мяса птицы из Евросоюза

Россельхознадзор временно ограничит транзит мяса птицы из Евросоюза

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Россельхознадзор с 5 августа вводит временные ограничения на транзит мяса птицы и субпродуктов из стран Евросоюза через территорию России. Меру приняли для предотвращения распространения опасных заболеваний среди животных и защиты потребителей.

Кроме того, ведомство указало на выявленный случай незаконной перевозки субпродуктов птицы якобы немецкого происхождения. Груз направлялся через Россию в Узбекистан по поддельным ветеринарным сертификатам.

Ограничения будут действовать до завершения переговоров с Еврокомиссией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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