04 августа, 14:15Технологии
Эксперт рассказал о переходе российских банков на отечественные сертификаты безопасности
Российские банки активно переходят на сертификаты безопасности Минцифры, которые стали альтернативой международным на фоне санкционного давления. Об этом рассказал управляющий компанией в области кибербезопасности Евгений Царев.
Большинство зарубежных браузеров и операционных систем не поддерживают российские сертификаты по умолчанию. Пользователям необходимо устанавливать их самостоятельно. Файлы для загрузки доступны на портале "Госуслуги".
Также решить проблему с доступом к сайтам банков можно через браузеры с поддержкой российских сертификатов, например "Яндекс". Об этом – в эфире телеканала Москва 24.