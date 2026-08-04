04 августа, 13:15Туризм
Эксперт напомнил туристам о правилах безопасности за рубежом
Чтобы избежать неприятностей во время путешествий, туристам стоит оставаться в пределах доступности отеля и гида, а также не гулять по незнакомым местам в ночное время, считает вице-президент Альянса туристических агентств Александр Мкртчян.
По его словам, кражи и другие преступления могут произойти в любой стране мира. Соблюдение простых правил безопасности поможет снизить риски во время поездок.
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