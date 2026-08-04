Москвичи и туристы могут посетить Музей советских игровых автоматов. В экспозиции представлено более 50 экспонатов. Среди них – популярные "Морской бой", "Баскетбол", "Снайпер", "Городки". Все они действующие.

Также в музее можно выпить советскую газировку из автомата и сфотографироваться в фотобудке. Для тех, кто хочет отдохнуть, приготовлен уголок с советской техникой, шахматами и журналами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.