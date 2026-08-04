В Москве открылась выставка "В городе мечтателей: Шагал, Пикассо, Матисс"

Жители и гости Москвы могут увидеть произведения великих художников XX века на выставке "В городе мечтателей: Шагал, Пикассо, Матисс". В экспозиции представлено более 30 работ тиражной графики классиков. Некоторые из них впервые показывают в России.

Особенность выставки в объединении наследия классиков с цифровыми решениями. Благодаря технологиям дополненной реальности гости смогут по-новому взглянуть на картины – изучить их историю и рассмотреть их под разными углами. Также на выставке работает искусственный интеллект. Он создаст изображения посетителей в стиле мастеров парижской школы.

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