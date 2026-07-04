Новости мира: аэропорт на острове Хайнань возобновил свою работу

Аэропорт на острове Хайнань возобновил свою работу. Накануне на излюбленный российскими туристами курорт обрушился мощный тайфун. В данный момент там находятся около 20 тысяч россиян. Затоплены улицы, закрыты пляжи, магазины и рестораны. Движение парализовано. Однако синоптики предупреждают: основной удар стихии еще впереди.



Празднование 250-летия независимости США проходит на фоне аномальной жары. Температура до 46 градусов вынудила власти отменить парады в нескольких городах, перенести салют в Бостоне и временно приостановить работу главной ярмарки в Вашингтоне.



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