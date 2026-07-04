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04 июля, 13:30

Транспорт

Новости мира: аэропорт на острове Хайнань возобновил свою работу

Новости мира: аэропорт на острове Хайнань возобновил свою работу

Парад ретроавтомобилей пройдет в Москве 11 июля

"Новости дня": на севере Москвы 4 и 5 июля временно изменили некоторые маршруты трамваев

Москвичи стали ставить шлагбаумы и самодельные ограждения, чтобы занять парковочное место

Режим работы станции метро "Парк культуры" изменится с 6 июля

Трамваи не будут ходить в районе парка "Сокольники" с 08:00 до 10:00 4 июля

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Аэропорт на острове Хайнань возобновил свою работу. Накануне на излюбленный российскими туристами курорт обрушился мощный тайфун. В данный момент там находятся около 20 тысяч россиян. Затоплены улицы, закрыты пляжи, магазины и рестораны. Движение парализовано. Однако синоптики предупреждают: основной удар стихии еще впереди.

Празднование 250-летия независимости США проходит на фоне аномальной жары. Температура до 46 градусов вынудила власти отменить парады в нескольких городах, перенести салют в Бостоне и временно приостановить работу главной ярмарки в Вашингтоне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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