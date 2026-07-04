Велосипеды разрешили провозить бесплатно в электричках в Москве. С 23:00 и до 06:00 5 июля не нужно платить за провоз двухколесного транспорта во всех поездах Московско-Тверской пассажирской компании.

Такое же правило с 16:00 будет действовать в составах, относящихся к Центральной пассажирской компании. Для прохода через турникет пассажиру с велосипедом необходимо оформить на станции нулевую квитанцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.