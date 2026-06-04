Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 21:15

Политика

Путин встретился с главами мировых информагентств на ПМЭФ

Путин встретился с главами мировых информагентств на ПМЭФ

Путину доложили об атаке на автобус в ДНР

Песков рассказал о главных темах выступления Путина на ПМЭФ-2026

Путин указал на проблему чрезмерного использования латиницы в рекламе

Путин провел встречу с детским омбудсменом Львовой-Беловой

Путин попросил доложить о лечении пострадавших при теракте в Старобельске

Владимир Путин вручил государственные награды многодетным семьям

Путин вручит ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава" в Москве

Песков заявил, что система "белых списков" в России будет совершенствоваться

Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Пашиняном

Владимир Путин встретился с главами мировых информагентств на ПМЭФ. На мероприятии, в том числе, присутствовали представители Великобритании, Франции и США.

В ходе общения российский лидер объявил о заключении новых соглашений с Китаем в области энергетики и о рекордных показателях товарооборота с Индией. Основное внимание было уделено ситуации в Украине. В этой теме Путин изложил условия, при которых возможно завершение конфликта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: ПМЭФ-2026
властьполитикавидеоЕкатерина Фоменко

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

Создадут ли в России детский интернет?

Сервис помог бы юным пользователям осваивать механизмы виртуальной коммуникации

Читать
закрыть

Почему возникла нехватка официантов в Москве?

Московским ресторанам не достает более 3 тысяч официантов

Причины кроются в нулевой безработице и многочисленных подработках

Читать
закрыть

Почему москвичи стали изображать животных на психологических тренингах?

Коучи уверены: подобная практика способна помочь в борьбе с агрессией

Читать
закрыть

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика