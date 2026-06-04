Владимир Путин встретился с главами мировых информагентств на ПМЭФ. На мероприятии, в том числе, присутствовали представители Великобритании, Франции и США.

В ходе общения российский лидер объявил о заключении новых соглашений с Китаем в области энергетики и о рекордных показателях товарооборота с Индией. Основное внимание было уделено ситуации в Украине. В этой теме Путин изложил условия, при которых возможно завершение конфликта.

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