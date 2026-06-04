Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 4 июня.

В ближайшие выходные, 6 и 7 июня, Москву ожидает по-настоящему летняя погода. По данным метеорологов, температура поднимется до 27 градусов тепла. Дождей не предвидится. Теплая погода сохранится и в ночное время, когда температура будет колебаться от 10 до 15 градусов.

Новую зону отдыха оборудовали у Гольяновского пруда на востоке Москвы. На берегу появились 3 бассейна с подогревом воды. Купаться и принимать солнечные ванны там смогут до 400 человек одновременно.

В районе Бибирево капитально отремонтируют школу № 953. Здание в Шенкурском проезде обновят от пола до потолка. В порядок приведут фасады, кровлю, заменят окна. Внутри оборудуют современные кабинеты и площадки для занятия спортом. Появятся в школе также комфортные места для отдыха и творчества. Как ожидается, обновленное учебное здание откроется 1 сентября.