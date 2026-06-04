Психотерапевт объяснил, почему люди верят в домовых

Мозг человека может интерпретировать обычные звуки в квартире как нечто мистическое, из-за чего у людей иногда возникает ощущение присутствия "барабашек" и других сверхъестественных существ. Об этом рассказал клинический психолог и психотерапевт Давид Еремян.

По словам специалистов, такие реакции чаще связаны с особенностями психики и могут усиливаться на фоне стресса, переутомления и эмоционального напряжения.

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