Новости регионов: вертолет аварийно сел на автомобильной трассе на Сахалине

Вертолет аварийно сел на автомобильной трассе на Сахалине. На кадрах жесткой посадки видно, как воздушное судно теряет высоту и приземляется на проезжую часть, после чего скатывается в кювет.

Выяснилось, что на борту находились 8 человек: 3 члена экипажа, сотрудник избирательной комиссии и 4 журналиста. Они проводили досрочное голосование в труднодоступных районах Сахалина. В результате инцидента никто не пострадал.

Двое пассажиров упали на пол вагона метро в Петербурге. Молодые люди зашли в поезд на южном участке красной линии и не реагировали на замечания окружающих. На станции "Кировский завод" сотрудники транспортной безопасности попытались их разбудить, после чего вывели из вагона.

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