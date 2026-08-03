Эксперт призвал усилить контроль за самокатчиками

Любой, кто передвигается на колесном транспорте по дорогам общего пользования, должен иметь водительское удостоверение, а само средство – регистрационный знак. Только так можно навести порядок на дорогах, считает эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

По его словам, кикшеринговым сервисам необходимо усилить контроль за соблюдением правил пользователями. В частности, речь идет о нарушениях, когда на одном самокате передвигаются несколько человек.

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