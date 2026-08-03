Новости социального блока Москвы

В Москве подвели итоги основного этапа приемной кампании в столичные колледжи. Все желающие московские выпускники зачислены на бюджетные места по выбранным специальностям. Так, в этом году поступило более 41 тысячи девятиклассников.

"В столице мы создаем все условия для внедрения новых хирургических методик. Специалисты НИИ имени Склифосовского помогли пациенту из другого региона с редким осложнением – желудочно-плевральным свищом. Они применили новую комбинацию малоинвазивных методов – вакуумную терапию и эндоскопическое ушивание. Ранее такое сочетание в России не использовалось. Это позволило устранить патологию и ускорить восстановление. Методика открывает новые возможности для помощи пациентам с редкими посттравматическими осложнениями", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве внедрят новый цифровой инструмент для более эффективного управления больницами. Специалисты смогут самостоятельно анализировать информацию о госпитализациях, операциях, диагностике и назначениях. Для аналитических команд стационаров стартовал конкурс: они смогут разработать собственные решения.