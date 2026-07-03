"Яндекс" готовится запустить карту быстрого поиска АЗС. Там будут актуальные данные о наличии топлива. Это позволит автомобилистам не терять время и деньги в пути на заправку.

Для актуальной информации используют данные сервиса заправок о проливах горючего за последний час. К нему подключено более 10 тысяч российских АЗС. Сейчас систему тестируют для водителей такси. Если эксперимент окажется удачным, компания планирует сделать интерактивную карту доступной для всех автомобилистов.

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