03 июля, 10:30Происшествия
Новости мира: 44-летнего мужчину спасли из-под завалов в Венесуэле после землетрясения
В Венесуэле спустя неделю после мощного землетрясения из-под завалов спасли 44-летнего мужчину. Ему оказывают медицинскую помощь. Спасательная операция длилась трое суток, в ней принимали участие группы специалистов из семи стран. Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков. По последним данным, в результате удара стихии погибли более 2,5 тысячи человек.
В Нью-Йорке из-за аномальной жары плавится асфальт. Дорожное покрытие настолько размякло, что его можно продавить ногой. Уже несколько дней в мегаполисе и его окрестностях днем сохраняется температура в районе 40 градусов.
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