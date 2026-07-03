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03 июля, 07:45

Экономика

Новая серия экскурсий проекта "Открой#Моспром" стартовала в столице

Новая серия экскурсий проекта "Открой#Моспром" стартовала в столице

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Москвичам предлагают новую серию экскурсий на высокотехнологичные производства в рамках проекта "Открой#Моспром". В июле запланировано более 40 промышленных туров.

Участники смогут увидеть, как роботы изготавливают линзы для очков, как производятся зарядные станции для электромобилей и спортивное питание для российских команд. Также в программе посещение кондитерского концерна "Бабаевский" и завода "Очаково".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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