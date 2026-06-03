Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 3 июня.

Ночь на 4 июня в столице обойдется без осадков, хотя местами в городе возможен туман. Столбики термометров покажут до 12 градусов. Однако уже днем 4 и 5-го числа на мегаполис обрушатся кратковременные дожди и грозы.

В этом году тополиный пух появился раньше обычного – примерно на две недели. Эксперты связали это с теплой весной. Период цветения продлится около 3 недель, поскольку пух у деревьев созревает неравномерно. Аллергикам врачи советуют носить на улице темные очки и использовать очистители воздуха в помещениях.

Новый учебный корпус в Марьиной Роще уже готов принять учеников. Здание оборудовали так, чтобы ребятам было не только интересно учиться, но и комфортно отдыхать. Там есть современные кабинеты, лаборатории, ИТ-полигон и спортзалы. Также там можно найти зоны для мероприятий и спокойных занятий.

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