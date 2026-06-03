Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 июня

Финал конкурса "Московские мастера" по профессии "повар" прошел в столице

"Качество жизни": врач рассказал, откуда берутся камни в желчном пузыре

В Госдуме предложили упростить механизм передачи пустующих сельских домов

Тополиный пух появился в Москве раньше, чем обычно

"Миллион вопросов": эксперт рассказал, почему горячую воду отключают на 2 недели в жару

Новости социального блока Москвы

Температура воздуха составит до 25 градусов в Москве 4 июня

Температура воздуха 4 июня в Москве достигнет 24 градусов

Дожди, гроза и сильный ветер ожидаются в Москве 4 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 3 июня.

Ночь на 4 июня в столице обойдется без осадков, хотя местами в городе возможен туман. Столбики термометров покажут до 12 градусов. Однако уже днем 4 и 5-го числа на мегаполис обрушатся кратковременные дожди и грозы.

В этом году тополиный пух появился раньше обычного – примерно на две недели. Эксперты связали это с теплой весной. Период цветения продлится около 3 недель, поскольку пух у деревьев созревает неравномерно. Аллергикам врачи советуют носить на улице темные очки и использовать очистители воздуха в помещениях.

Новый учебный корпус в Марьиной Роще уже готов принять учеников. Здание оборудовали так, чтобы ребятам было не только интересно учиться, но и комфортно отдыхать. Там есть современные кабинеты, лаборатории, ИТ-полигон и спортзалы. Также там можно найти зоны для мероприятий и спокойных занятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородобразованиевидеоЕкатерина Фоменко

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

Создадут ли в России детский интернет?

Сервис помог бы юным пользователям осваивать механизмы виртуальной коммуникации

Читать
закрыть

Почему возникла нехватка официантов в Москве?

Московским ресторанам не достает более 3 тысяч официантов

Причины кроются в нулевой безработице и многочисленных подработках

Читать
закрыть

Почему москвичи стали изображать животных на психологических тренингах?

Коучи уверены: подобная практика способна помочь в борьбе с агрессией

Читать
закрыть

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика