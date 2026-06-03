03 июня, 13:45Экономика
Последние партии фруктов и овощей из Армении поступили на столичные рынки
Последние партии фруктов и овощей из Армении поступили на столичные рынки. Продавцы сообщают, что новых поставок этой продукции не ожидается. Под ограничения попали картофель, баклажаны, яблоки и другие товары.
Отдельные продавцы отмечают снижение прибыли после прекращения поставок части продукции. При этом в торговых сетях выстроена широкая география поставок из разных стран. Эксперты считают, что предпосылок к дефициту нет.
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