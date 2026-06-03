Иран атаковал международный аэропорт Кувейта ракетами и беспилотниками. Один человек погиб, несколько пострадали. Сейчас работа аэропорта приостановлена, ближайшие рейсы отменены.

Повреждения также получили важные объекты, в том числе дипломатические представительства, сообщили в МИД Кувейта. Атака Ирана стала ответом на атаку их танкера во время прохода через Ормузский пролив.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.