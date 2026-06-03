В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 3 июня

Наиболее плотное движение 3 июня наблюдается на Волоколамском и Ленинградском шоссе в сторону центра Москвы. Об этом сообщила ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе, на Савеловской и Тульской эстакадах ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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