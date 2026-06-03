Финансовые аналитики спрогнозировали сокращение числа банков в России

В России до конца года может остаться менее 300 банков. Такой прогноз приводят финансовые аналитики. Количество кредитных организаций в стране продолжает сокращаться, при этом эксперты оценивают, достаточно ли существующего числа банков для потребностей экономики.

Специалисты отмечают, что одновременно меняется ситуация на рынке кредитования. Доля проблемных активов в банках превысила 10%, а доля отказов по заявкам на POS кредиты в апреле достигла 87,2% от общего числа обращений. Это отражает более осторожный подход банков к выдаче займов населению.

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