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03 июня, 06:30

Экономика

Финансовые аналитики спрогнозировали сокращение числа банков в России

Финансовые аналитики спрогнозировали сокращение числа банков в России

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В России до конца года может остаться менее 300 банков. Такой прогноз приводят финансовые аналитики. Количество кредитных организаций в стране продолжает сокращаться, при этом эксперты оценивают, достаточно ли существующего числа банков для потребностей экономики.

Специалисты отмечают, что одновременно меняется ситуация на рынке кредитования. Доля проблемных активов в банках превысила 10%, а доля отказов по заявкам на POS кредиты в апреле достигла 87,2% от общего числа обращений. Это отражает более осторожный подход банков к выдаче займов населению.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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