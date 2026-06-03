03 июня, 08:00Спорт
Бесплатные тренировки пройдут в рамках проекта "Мой спортивный район" в Москве
Проект "Мой спортивный район" предлагает активным москвичам присоединиться к бесплатным тренировкам. В рамках спецпроекта "На высоте" 3 июня можно заняться танцевальным фитнесом. Также работают спортивные секции.
В комплексе "Марьина Роща" пройдут занятия по оздоровительной гимнастике. В спортивной зоне Мосгорспорта "Патриот" можно поиграть в настольный теннис. Также спортивная зона "Экран" приглашает на фитнес.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.