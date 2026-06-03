Сборным РФ по фехтованию разрешили выступать на международной арене под флагом и гимном

Российские взрослые сборные по фехтованию возвращаются на международную арену под национальным флагом и гимном. Такое решение приняла Международная федерация фехтования. Первым стартом без ограничений для российских спортсменов станет чемпионат мира в Гонконге, который начнется 22 июля.

В Москве в "Лужниках" в рамках проекта "Лето в Москве" стартует спортивный разогрев перед большим марафоном тренировок. 6 июня пройдет сайклинг, 7 июня – джампинг. В обеих программах заявлены звездные тренеры и артисты. В каждом направлении ожидаются мировые рекорды по количеству участников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.