Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня, 08:00

Спорт

Сборным РФ по фехтованию разрешили выступать на международной арене под флагом и гимном

Сборным РФ по фехтованию разрешили выступать на международной арене под флагом и гимном

Российские гимнастки вернулись в Москву после чемпионата Европы в Болгарии

В Москве встретили российских гимнасток после чемпионата Европы в Болгарии

Выход со станции метро "Третьяковская" теперь ведет на спортплощадку

"Москва – столица спорта": "День московского спорта" прошел в "Лужниках"

Масштабный городской праздник "День московского спорта" прошел в "Лужниках"

Теннисистка Анна Калинская вышла в четвертьфинал Roland Garros

Занятия по футболу проведут на дворовых и парковых площадках в Москве

Овечкин заявил, что будет болеть за Бразилию на чемпионате мира по футболу

Медицинский электрокар сбил футболиста во время матча в Эквадоре

Российские взрослые сборные по фехтованию возвращаются на международную арену под национальным флагом и гимном. Такое решение приняла Международная федерация фехтования. Первым стартом без ограничений для российских спортсменов станет чемпионат мира в Гонконге, который начнется 22 июля.

В Москве в "Лужниках" в рамках проекта "Лето в Москве" стартует спортивный разогрев перед большим марафоном тренировок. 6 июня пройдет сайклинг, 7 июня – джампинг. В обеих программах заявлены звездные тренеры и артисты. В каждом направлении ожидаются мировые рекорды по количеству участников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

Создадут ли в России детский интернет?

Сервис помог бы юным пользователям осваивать механизмы виртуальной коммуникации

Читать
закрыть

Почему возникла нехватка официантов в Москве?

Московским ресторанам не достает более 3 тысяч официантов

Причины кроются в нулевой безработице и многочисленных подработках

Читать
закрыть

Почему москвичи стали изображать животных на психологических тренингах?

Коучи уверены: подобная практика способна помочь в борьбе с агрессией

Читать
закрыть

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика