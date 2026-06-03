Мошенники активизировались перед Днем России и предлагают гражданам подарки в рассылках через мессенджеры и электронную почту. Они рассказывают о государственных выплатах в честь праздника.

Ссылки в таких сообщениях ведут на фишинговые сайты, которые копируют интерфейс "Госуслуг" или имитируют несуществующий единый центр выплат. Переходя по ссылкам, человек дает аферистам доступ к личным данным.

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