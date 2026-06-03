Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня, 07:45

Город

"Фабрика мороженого" открылась в парке "Музеон" в Москве

"Фабрика мороженого" открылась в парке "Музеон" в Москве

Маршрут № 533 временно изменили в районе ВДНХ

Несколько улиц в центре Москвы перекроют для движения 7 июня

Сезон активного цветения березы и злаковых трав начался в Москве

До 25 градусов ожидается в Москве в выходные

ТПМК "Елена" приступил к проходке тоннеля на Бирюлевской линии метро

В Москве начался основной период сдачи ОГЭ

"Новости дня": новые арт-павильоны заработали в столице в рамках проекта "Лето в Москве"

"Московский патруль": активисты зафиксировали подпольную доставку вейпов в столице

"Московский патруль": пользователям СИМ может грозить штраф за порчу номеров

В парке "Музеон" открылась "Фабрика мороженого". Это один из новых арт-павильонов проекта "Сделано в Москве". Здесь можно не только охладиться в жаркий день, но и познакомиться с продукцией столичных брендов.

Для гостей подготовили уютное кафе, а на витринах разместили товары московских производителей: от настольных игр и детских книг до аксессуаров и сувениров.

Всего этим летом на площадках проекта свою продукцию представляют более 500 предпринимателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
городвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

Создадут ли в России детский интернет?

Сервис помог бы юным пользователям осваивать механизмы виртуальной коммуникации

Читать
закрыть

Почему возникла нехватка официантов в Москве?

Московским ресторанам не достает более 3 тысяч официантов

Причины кроются в нулевой безработице и многочисленных подработках

Читать
закрыть

Почему москвичи стали изображать животных на психологических тренингах?

Коучи уверены: подобная практика способна помочь в борьбе с агрессией

Читать
закрыть

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика