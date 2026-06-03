"Фабрика мороженого" открылась в парке "Музеон" в Москве

В парке "Музеон" открылась "Фабрика мороженого". Это один из новых арт-павильонов проекта "Сделано в Москве". Здесь можно не только охладиться в жаркий день, но и познакомиться с продукцией столичных брендов.

Для гостей подготовили уютное кафе, а на витринах разместили товары московских производителей: от настольных игр и детских книг до аксессуаров и сувениров.

Всего этим летом на площадках проекта свою продукцию представляют более 500 предпринимателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.