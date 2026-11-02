Участник "Литературного рейва" в РГБ поделился впечатлениями после посещения вечеринки

"Литературный рейв" прошел в Российской государственной библиотеке – бывшей Ленинской библиотеке – 31 октября. Такие рейвы становятся мировым трендом. Мероприятие стало интересным опытом, рассказал участник вечеринки Владимир Соловьев.

Он отметил, что действительно хотел посмотреть, насколько такая эклептика в рамках культурного события может работать. О встрече мужчина узнал непосредственно от представителей библиотеки, которые дали ему приглашение. Увиденное порадовало Соловьева.

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