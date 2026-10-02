Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 23:45

Общество

На турнире по рукопашному бою силовики поборолись за Кубок Черникова

На турнире по рукопашному бою силовики поборолись за Кубок Черникова

Манчестер Сити признан виновным в финансовых нарушениях

"Новости дня": в районе Вешняки обновили спортивный кластер во дворе

Более 17 тысяч человек зарегистрировались на Московский полумарафон

В Москве началась выдача стартовых пакетов к полумарафону "Моя столица"

"Русский Халк" объявил о начале подготовки к новому рекорду

На трассе полумарафона в Москве будут работать точки поддержки

"Москва – столица спорта": кинологический спорт начал набирать популярность

Полумарафон "Моя столица" пройдет 3–4 октября

Тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо встретился с поклонниками команды в баре

Представители почти всех российских силовых структур встретились на турнире по рукопашному бою за Кубок Черникова. Около 100 спортсменов выступили в 7 весовых категориях, при этом каждый боролся за личный результат и набирал очки в командный зачет.

В поединках ударная техника сочетается с бросками и приемами борьбы. Соревнования проводят в память о Владимире Черникове, который возглавлял департамент безопасности в правительстве Москвы и погиб в 2019 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоНаиль Губаев

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика