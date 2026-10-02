На турнире по рукопашному бою силовики поборолись за Кубок Черникова

Представители почти всех российских силовых структур встретились на турнире по рукопашному бою за Кубок Черникова. Около 100 спортсменов выступили в 7 весовых категориях, при этом каждый боролся за личный результат и набирал очки в командный зачет.

В поединках ударная техника сочетается с бросками и приемами борьбы. Соревнования проводят в память о Владимире Черникове, который возглавлял департамент безопасности в правительстве Москвы и погиб в 2019 году.

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