В Москве началась выдача стартовых пакетов к полумарафону "Моя столица"

В Москве началась выдача стартовых пакетов участникам полумарафона "Моя столица", который пройдет 3 и 4 октября. Чтобы получить набор, спортсменам сначала нужно предъявить медицинскую справку, подтверждающую допуск к участию.

Для забега подготовили несколько дистанций. Все они стартуют и финишируют на Университетской площади. На время проведения полумарафона на дорогах введут ограничения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.