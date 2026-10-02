Балет "Лебединое озеро" представят в Москве 2 октября

Для москвичей подготовлена обширная программа на 2 октября. Например, в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко пройдет балет "Лебединое озеро" – непревзойденная классика русского балетного искусства, известная всему миру.

Также в театре "Наблюдатель" состоится шоу-кабаре "Все краски соблазна". Чувственная постановка, которая начнется в 20:00, объединит вокал, хореографию и яркие костюмы.

В центре "Зотов" пройдет выставка "Хлеб". Ее экспозиция построена как сказка, главный герой которой – хлеб, перебравшийся из деревни в город. Выставка познакомит зрителей с гастрономическими и культурными традициями.

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