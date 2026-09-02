В мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы" прошла встреча с участником СВО

В столице продолжается серия патриотических встреч "Диалоги с героями". Их проводит проект "Молодежь Москвы", в рамках которого школьники, студенты колледжей и вузов общаются с героями России, ветеранами и участниками СВО. Во время открытых встреч участники могут задавать гостям любые вопросы.

С молодыми москвичами пообщался ветеран боевых действий, участник СВО, офицер Главного военного следственного управления СК России Георгий Лавринович.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

