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02 сентября, 20:45

Общество

В мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы" прошла встреча с участником СВО

В мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы" прошла встреча с участником СВО

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В столице продолжается серия патриотических встреч "Диалоги с героями". Их проводит проект "Молодежь Москвы", в рамках которого школьники, студенты колледжей и вузов общаются с героями России, ветеранами и участниками СВО. Во время открытых встреч участники могут задавать гостям любые вопросы.

С молодыми москвичами пообщался ветеран боевых действий, участник СВО, офицер Главного военного следственного управления СК России Георгий Лавринович.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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