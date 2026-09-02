Обращение вакцины для собак "Мультикан-8" приостановили в России

Обращение вакцины для собак "Мультикан-8" приостановлено. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Поводом стала массовая гибель животных в Ярославской области. Владельцы связали инцидент с применением препарата серии № 20.

В ведомстве запустили контрольно-надзорные проверки и уведомили компанию "Ветбиохим" о приостановке оборота этой партии. В ответ производитель заявил об отзыве серии со всего российского рынка.

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