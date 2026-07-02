Первый самолет из Танзании приземлился в аэропорту Внуково

Из России в Танзанию запустили прямые рейсы. Первый самолет уже приземлился в аэропорту Внуково. Пассажирами стали туристы, представители официальной делегации и турбизнеса.

Полеты будет осуществлять авиакомпания Air Tanzania. Запланировано по три рейса в неделю. Путь из Москвы в Занзибар займет около 8,5 часа.

В Ассоциации туроператоров сообщили, что после возобновления прямых рейсов турпоток между странами может вырасти минимум на 30%.

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