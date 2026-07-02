02 июля, 14:45Транспорт
Первый самолет из Танзании приземлился в аэропорту Внуково
Из России в Танзанию запустили прямые рейсы. Первый самолет уже приземлился в аэропорту Внуково. Пассажирами стали туристы, представители официальной делегации и турбизнеса.
Полеты будет осуществлять авиакомпания Air Tanzania. Запланировано по три рейса в неделю. Путь из Москвы в Занзибар займет около 8,5 часа.
В Ассоциации туроператоров сообщили, что после возобновления прямых рейсов турпоток между странами может вырасти минимум на 30%.
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