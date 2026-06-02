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02 июня, 11:30

Экономика

Россия ограничила поставки черешни и абрикосов из Армении

Россия ограничила поставки черешни и абрикосов из Армении

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Россия ограничила поставки черешни и абрикосов из Армении. Россельхознадзор заявил, что все чаще находит нарушения. В стоп-лист вошли также сливы, персики, нектарины и виноград.

Это уже не первый транш запретов на поставки из республики. Ранее количество предприятий, которые могут поставлять рыбу в Россию, ограничили до двух. Уже несколько дней не привозят помидоры, огурцы, перец, клубнику и зелень.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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