Дни открытых дверей в центрах женского здоровья пройдут в Москве 5 и 6 сентября. Мероприятия состоятся при больницах имени В. В. Вересаева и Ф. И. Иноземцева, а также в Московском многопрофильном клиническом центре "Коммунарка".

Посетительницы смогут осмотреть кабинеты и современное оборудование, пообщаться с врачами и задать вопросы о женском здоровье. В программе – экскурсии, лекции и розыгрыши призов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.