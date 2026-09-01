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01 сентября, 07:45

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Дни открытых дверей в центрах женского здоровья пройдут в Москве 5 и 6 сентября

Дни открытых дверей в центрах женского здоровья пройдут в Москве 5 и 6 сентября

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Дни открытых дверей в центрах женского здоровья пройдут в Москве 5 и 6 сентября. Мероприятия состоятся при больницах имени В. В. Вересаева и Ф. И. Иноземцева, а также в Московском многопрофильном клиническом центре "Коммунарка".

Посетительницы смогут осмотреть кабинеты и современное оборудование, пообщаться с врачами и задать вопросы о женском здоровье. В программе – экскурсии, лекции и розыгрыши призов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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