Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 07:30

Экономика

Новые правила вступили в силу на автозаправках в России с 1 сентября

Новые правила вступили в силу на автозаправках в России с 1 сентября

Россияне получат возможность пользоваться цифровым рублем с 1 сентября

Банки России начнут работать с цифровыми рублями с 1 сентября

"Деньги 24": эксперт перечислил признаки подозрительных финансовых операций

"Деньги 24": Росфинмониторинг с 1 сентября получит доступ к данным "Мир" и СБП

Центробанк представил логотип цифрового рубля

"Деньги 24": россияне смогут пользоваться цифровым рублем с 1 сентября

С 1 сентября на российских АЗС начнут действовать новые правила

Спрос на наличные в России вырос до максимальных значений за год

Средняя сумма расходов на подготовку школьника к учебе составила более 49 тыс руб

Новые правила вступили в силу на автозаправках в России с 1 сентября. Теперь сначала требуется полностью оплатить топливо. Только после подтверждения платежа система разрешит начать заправку. Если оплата не прошла, пистолет остается заблокированным.

Перед заправкой двигатель должен быть заглушен, а ручной тормоз включен, иначе автоматика не даст запустить подачу топлива. Маркировка стала заметнее. Рядом с октановым числом теперь указывается экологический класс бензина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикатранспортвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

Что ждет москвичей грядущей зимой?

Зима может быть аномально теплой

Сезон может быть либо бесснежным, либо с малым количеством осадков

Читать
закрыть

Что известно о крушении парома Filo Jet у берегов Кипра?

На борту было почти 270 человек, 8 из которых погибли – одной из них стала гражданка РФ

Читать
закрыть

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика