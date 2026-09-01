Новые правила вступили в силу на автозаправках в России с 1 сентября. Теперь сначала требуется полностью оплатить топливо. Только после подтверждения платежа система разрешит начать заправку. Если оплата не прошла, пистолет остается заблокированным.

Перед заправкой двигатель должен быть заглушен, а ручной тормоз включен, иначе автоматика не даст запустить подачу топлива. Маркировка стала заметнее. Рядом с октановым числом теперь указывается экологический класс бензина.

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