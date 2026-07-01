Участники проекта "Поезд памяти" рассказали, что их впечатлила Москва

На Белорусский вокзал в Москве прибыл поезд со школьниками, в том числе из других стран, которые участвуют в проекте "Поезд памяти". В этом году маршрут проходит по 13 городам России и Белоруссии.

Впервые в проекте участвуют школьники из США, Великобритании и Франции. Ребята рассказали, что проект стал для них возможностью узнать больше об истории и лично посетить места боевой славы. Многие отметили, что впервые оказались в Москве и познакомились с городом-героем.

Финальной точкой маршрута станет Минск. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.