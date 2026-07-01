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01 июля, 07:30

Экономика

Эксперт рекомендовал не хранить крупные суммы на картах маркетплейсов

Эксперт рекомендовал не хранить крупные суммы на картах маркетплейсов

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Карты, привязанные к маркетплейсам, подходят для хранения средств, однако крупные суммы рекомендуется размещать на вкладах и накопительных счетах.

По словам экономического обозревателя Евгения Белякова, деньги в банках маркетплейсов защищены системой страхования вкладов, а накопительные счета позволяют получать дополнительный доход.

Эксперт также рекомендует распределять сбережения между разными банками. По его словам, такой подход помогает повысить безопасность хранения средств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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