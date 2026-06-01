Новости Москвы: на станции метро "Деловой центр" установят современные турникеты

На станции метро "Деловой центр" в Москве установят современные турникеты нового образца. Монтаж уже начали. Их разместят на входе для более удобного и быстрого прохода на платформу. Всего установят 17 турникетов нового образца. Они поддерживают все действующие способы оплаты, включая виртуальную "Тройку", систему быстрых платежей и биометрию.

Новая велодорожка появилась в Басманном районе. Для этого на Доброслободской улице нанесли разметку и установили дорожные знаки. Велодорожка пролегает в обе стороны от Старой Басманной улицы до улицы Радио и в обратном направлении.

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