В России начали действовать новые требования безопасности для автомобильных стоянок

Новые требования безопасности для автомобильных стоянок начали действовать в России. Как объяснили в МЧС, положения документа не устанавливают запрета на парковку электромобилей и не ужесточают административную ответственность для нарушителей пожарной безопасности.

Требования документа касаются проектирования и строительства новых автостоянок и не затрагивают уже эксплуатируемые объекты. Применение норм позволит повысить уровень пожарной безопасности и снизить вероятность пожаров, а также увеличить количество машиномест для электромобилей и зарядной инфраструктуры на подземных стоянках.

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