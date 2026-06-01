На "Госуслугах" начали принимать заявления на ежегодную выплату для семей с детьми

На "Госуслугах" начали принимать заявления на ежегодную выплату для семей с двумя и более детьми в России. Это новая мера поддержки работающих родителей, которые платят налоги.

Выплата положена, если суммарный доход семьи в пересчете на каждого ее члена не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. В этом случае государство вернет 7 из 13 % уплаченных налогов за прошлый год.

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