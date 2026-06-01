Киберэксперт оценил защиту данных в системе посадки на самолет по биометрии

Система посадки авиапассажиров по биометрии в экспериментальном режиме заработала на рейсах "Аэрофлота" между Москвой и Санкт-Петербургом.

Как пояснил эксперт по кибербезопасности Сергей Рысин, такой способ идентификации считается надежнее паролей и других методов подтверждения личности. По его словам, в системе хранятся не фотографии, а математические параметры, поэтому воспользоваться изображением лица при утечке данных невозможно.

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