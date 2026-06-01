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Новости

01 июня, 08:00

Спорт

В Москве стартовал летний сезон проекта "Мой спортивный район"

В Москве стартовал летний сезон проекта "Мой спортивный район"

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В Москве начался летний сезон проекта "Мой спортивный район". Жителей столицы приглашают на бесплатные тренировки и занятия на разных площадках города.

В рамках спецпроекта "На высоте" в 19:00 пройдут занятия по зумбе. В бассейне "Арбат" пройдут тренировки по плаванию, а любителей оздоровительной гимнастики ждут в спортивном комплексе "Марьина роща".

Кроме того, в спортивной зоне "Патриот" состоятся тренировки по латиноамериканским танцам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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