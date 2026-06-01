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Новости

01 июня, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Собянин: в Московской олимпиаде школьников участвовали дети из 88 регионов

Семь инновационных колледжей возведут в Москве

Более 700 тысяч школьников посетили музеи Москвы за учебный год

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Более 2,5 миллиона раз школьники и педагоги Москвы воспользовались сервисами МЭШ для подготовки к ЕГЭ. Самыми востребованными стали видеоразборы заданий по русскому языку и профильной математике, онлайн-тесты с автопроверкой. ЕГЭ в этом году сдают 93 тысячи человек. Основной этап пройдет с 1 июня до 9 июля.

"Мы выстраиваем бесшовную маршрутизацию между поликлиникой и стационаром в рамках нового формата плановой госпитализации – проекта "Умная госпитализация". Теперь врач поликлиники создает заявку в специальной цифровой системе, а больницы в течение 15 дней направляют свои предложения с конкретными датами госпитализации. Пациент видит их в приложении "ЕМИАС.ИНФО" и сам выбирает удобную больницу. С момента запуска проекта оформлено 67 тысяч заявок, 89% получили предложения от стационаров", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москва продолжает обновлять образовательную инфраструктуру для школьников и студентов колледжей. В центре столицы построят 15 "школ будущего", 5 из них откроются уже к 2028 году. К 2033-му в городе полностью реконструируют около 750 учреждений.

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