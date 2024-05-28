"Мой район": дом страхового общества "Россия". Красносельский район

Здание начала XX века на Сретенском бульваре можно долго рассматривать. Таких эклектичных построек в Москве больше нет. По дому страхового общества "Россия" "расползаются" ящерицы, саламандры, на его стенах изображены герои мифов и готические розы. Один из доходных домов Москвы, где селились живописцы и писатели, пережил уплотнения, эпоху коммуналок и перепланировок 90-х.

В данный момент в обоих корпусах проводят масштабную реставрацию по программе капитального ремонта исторических зданий Москвы. Специалисты восстанавливают лепнину, приводят в порядок мраморные ступени и все архитектурные детали.

Какие тайны сохранил дом? Почему до сих пор в его мансардах селятся художники? Какая работа идет за строительными лесами? Об этом – в программе "Мой район".

