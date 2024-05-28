Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 19:10

Город

"Мой район": дом страхового общества "Россия". Красносельский район

"Мой район": дом страхового общества "Россия". Красносельский район

"Моя Москва": Наталья Гвоздикова. Часть 2

"Город без окраин": Рязанский район

Педиатр Депздрава Османов рассказал, как изменилось оказание детской медпомощи в Москве

Три из пяти участков трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершены

Собянин: трасса из Солнцева до Варшавского шоссе откроется в 2026 году

Российский интернет-форум стартовал 27 мая в Москве

"Это Москва. Строительство": храм святых мучеников Анатолия и Протолеона

"Мой район. Новости": эстакада через Варшавское шоссе в Москве готова на 70%

Новые направления занятий открылись в проекте "Московское долголетие"

Здание начала XX века на Сретенском бульваре можно долго рассматривать. Таких эклектичных построек в Москве больше нет. По дому страхового общества "Россия" "расползаются" ящерицы, саламандры, на его стенах изображены герои мифов и готические розы. Один из доходных домов Москвы, где селились живописцы и писатели, пережил уплотнения, эпоху коммуналок и перепланировок 90-х.

В данный момент в обоих корпусах проводят масштабную реставрацию по программе капитального ремонта исторических зданий Москвы. Специалисты восстанавливают лепнину, приводят в порядок мраморные ступени и все архитектурные детали.

Какие тайны сохранил дом? Почему до сих пор в его мансардах селятся художники? Какая работа идет за строительными лесами? Об этом – в программе "Мой район".

Читайте также
Программа: Мой район
городкультуравидеоЕвгений Додолев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика