25 сентября, 17:05Город
"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома продолжается в Люблине
В районе Люблино в данный момент идет капитальный ремонт жилого дома на Ставропольской улице. Его возвели в 1976 году.
Особое внимание мастера уделяют фасаду, который облицован мелкоразмерной плиткой. Его восстанавливают по современной технологии с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках.
Кроме того, мастера загерметизировали межпанельные швы. В местах общего пользования установили новые стеклопакеты и обновили цокольную часть здания. Теперь специалисты приводят в порядок балконы и входные группы. В финале они устроят новую отмостку. Все работы завершат в этом году.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".