"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома продолжается в Люблине

В районе Люблино в данный момент идет капитальный ремонт жилого дома на Ставропольской улице. Его возвели в 1976 году.

Особое внимание мастера уделяют фасаду, который облицован мелкоразмерной плиткой. Его восстанавливают по современной технологии с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках.

Кроме того, мастера загерметизировали межпанельные швы. В местах общего пользования установили новые стеклопакеты и обновили цокольную часть здания. Теперь специалисты приводят в порядок балконы и входные группы. В финале они устроят новую отмостку. Все работы завершат в этом году.

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