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14 августа, 17:50

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"Мой район. Обратная связь": благоустройство парка "Долгие пруды"

"Мой район. Обратная связь": благоустройство парка "Долгие пруды"

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В столичном районе Северный в данный момент идет благоустройство парка "Долгие пруды". Это самый большой парк в районе. Работы развернулись на площади 10 гектаров.

Эта территория будет поделена на три функциональные зоны. В одной из зон будет детская и спортивная площадки, а также сцена и амфитеатр для районных мероприятий.

Все работы в парке "Долгие пруды" уже выполнены на 60%. Специалисты проложили инженерные коммуникации, сделали тропинки и разбили газон. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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