14 августа, 17:50Город
"Мой район. Обратная связь": благоустройство парка "Долгие пруды"
В столичном районе Северный в данный момент идет благоустройство парка "Долгие пруды". Это самый большой парк в районе. Работы развернулись на площади 10 гектаров.
Эта территория будет поделена на три функциональные зоны. В одной из зон будет детская и спортивная площадки, а также сцена и амфитеатр для районных мероприятий.
Все работы в парке "Долгие пруды" уже выполнены на 60%. Специалисты проложили инженерные коммуникации, сделали тропинки и разбили газон. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь