"Мой район. Обратная связь": благоустройство парка "Долгие пруды"

В столичном районе Северный в данный момент идет благоустройство парка "Долгие пруды". Это самый большой парк в районе. Работы развернулись на площади 10 гектаров.

Эта территория будет поделена на три функциональные зоны. В одной из зон будет детская и спортивная площадки, а также сцена и амфитеатр для районных мероприятий.

Все работы в парке "Долгие пруды" уже выполнены на 60%. Специалисты проложили инженерные коммуникации, сделали тропинки и разбили газон. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".