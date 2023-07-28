Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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08:25

Город

"Мой район. Обратная связь": бывший доходный дом купца Кузнецова отремонтируют в Москве

"Мой район. Обратная связь": бывший доходный дом купца Кузнецова отремонтируют в Москве

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В столице идет капитальный ремонт и реставрация бывшего доходного дома купца Кузнецова. Он находится на Мясницкой улице.

Здание возвели в 1910 году в неоклассическом стиле. Специалисты отреставрируют скульптурные и декоративные элементы, восстановят лепной декор. Кроме того, в порядок приведут подъезды, отремонтируют крышу, подвал, также заменят ряд инженерных систем. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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