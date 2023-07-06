"Мой район. Обратная связь": Дом с Рыцарем отреставрируют в столице

В центре Москвы завершится реставрация бывшего доходного дома Анны Шугаевой, известного как Дом с Рыцарем. Здание построено в 1913 году по проекту архитектора Василия Волокитина.

Дом находится на Садовой-Самотечной улице. В верхней его части со стороны Садового кольца в нише размещена скульптура рыцаря в доспехах. Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок историческое здание. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".