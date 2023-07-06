Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля, 17:40

Город

"Мой район. Обратная связь": Дом с Рыцарем отреставрируют в столице

"Мой район. Обратная связь": Дом с Рыцарем отреставрируют в столице

"Мой район. Обратная связь": в столице ремонтируют многоэтажные дома на улице Молостовых

"Мой район. Обратная связь": в Москве работает спорткластер на месте снесенных гаражей

"Мой район. Обратная связь": москвичам рассказали о благоустройстве Цветного бульвара

Москвичам рассказали о ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

"Мой район": экоинициативы. Теплый Стан

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке участников СВО после их возвращения домой

Москвичам сообщили о ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

"Утро": движение затруднено на проспекте Вернадского

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

В центре Москвы завершится реставрация бывшего доходного дома Анны Шугаевой, известного как Дом с Рыцарем. Здание построено в 1913 году по проекту архитектора Василия Волокитина.

Дом находится на Садовой-Самотечной улице. В верхней его части со стороны Садового кольца в нише размещена скульптура рыцаря в доспехах. Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок историческое здание. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика