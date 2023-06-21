Архитектурно-художественная подсветка появилась на мосту дублера Кутузовского проспекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Монтаж архитектурно-художественной подсветки завершился на мосту северного дублера Кутузовского проспекта (СДКТ). Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Дорожное полотно уже полностью готово и покрыто финишным слоем асфальта. Также установлена архитектурно-художественная подсветка: ванты моста и внутреннюю дугу арки подсвечивают светодинамические прожекторы", – подчеркнул он.

На карнизе пролетного сооружения установили 583 светильника, которые представляют из себя единую линию. В центральной части арки поместили прожекторы. Также проект предполагает подсветку трех участков дублера, куда входят эстакада через Рублевское шоссе, путепровод через Минскую улицу и эстакада съезда с Кутузовского проспекта на дублер на пересечении с улицей Барклая.

Согласно информации, на дублере появились две подсветки – статическая и динамическая. Задача статической подсветки заключается в выделении архитектурных особенностей моста. Динамическая является праздничной.

"Специальное программное обеспечение позволяет разыгрывать любые сценарии, предоставляя практически неограниченное количество оттенков, переходов и режимов", – добавил директор акционерного общества "Новая концессионная компания" Денис Янев.

Ранее сообщалось, что специалисты приступают к завершающей стадии работ по возведению транспортной развязки на пересечении МКАД и Липецкой улицы на юге Москвы. На данный момент они проводят выемку грунта под путепроводом основного хода Липецкой улицы для строительства съезда с внутренней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону центра.

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