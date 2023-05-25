Участок Афанасовского шоссе реконструируют в районе Северный

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участок автомобильной дороги Москва – Дмитров – Дубна на пересечении Дмитровского и Афанасовского шоссе реконструируют. Об этом рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Реконструкция данного участка позволит интегрировать дорогу в строящуюся хорду между Дмитровским и Ярославским шоссе, а также повысить доступность близлежащих жилых кварталов. Протяженность реконструируемого участка составляет около двух километров", – приводятся ее слова на портале мэра и правительства Москвы.

Площадь участка, по которому проходит дорога, составляет 1,9 гектара. На период проведения работ его предоставят ГКУ Подмосковья "Дирекция дорожного строительства". На сегодняшний день данная дорога является свободной от капитальных строений.

До этого сообщалось, что строительство Южной рокады на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка завершат до конца года. Два из семи путепроводов на первом участке улично-дорожной сети готовы на 80%. Всего в рамках строительства Московского скоростного диаметра в районе Кантемировской улицы предусмотрено возведение семи путепроводов, отмечалось в сообщении.

Ранее стало известно, что до 2024 года в Москве реконструируют 22 транспортные развязки. В частности, один из объектов – транспортная развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней.